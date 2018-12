Badminton: Ex-Nationalspielerin coacht die DJK Holzbüttgen

Wer heute noch der Meinung ist, Badminton sei eine Randsportart, der täuscht sich. Bereits 1992 in den Olympischen Stand erhoben, erfreut sich die Sportart immer größerer Beliebtheit. Die Zahl der Freizeitspieler wird deutschlandweit auf 4,5 Millionen geschätzt, rund 65 von ihnen sind Mitglied im SV DJK Holzbüttgen – Abteilung Badminton und schlagen mindestens einmal in der Woche den Ball übers Netz.

„Bei uns spielen ambitionierte und Hobby-Sportler gemeinsam, die Altersspanne reicht von zehn Jahren bis knapp 80“, sagt Sarah Franke. Sie ist die Stellvertreterin des Abteilungsleiters Manuel Günster. Der 22-Jährige hat im Alter von zehn Jahren mit dem Badminton angefangen und seine Leistung durch Training stets gesteigert. Seit Kurzem haben die Sportler auch eine neue Trainerin an ihrer Seite: Dara Prameshwarie stammt aus Indonesien, wo Badminton ein Volkssport ist. Dort spielte sie in der Nationalmannschaft, bevor die Computeringenieurin aus beruflichen Gründen nach Deutschland kam. „Die Gruppe hier in Holzbüttgen ist wirklich nett, alle haben Lust darauf, ihr Spiel zu verbessern. Ich trainiere sie in allen Konstellationen: im Einzel, Doppel oder Mix. Und ich versuche, ihr Spielverständnis zu verbessern, schule ihre Taktik und die Ballplatzierung.“ Das kommt zwar auch den Hobby-Spielern, vor allem aber den Liga-Spielern zugute, die so im Lauf der Zeit hoffen, ein paar Tabellenplätze gut zu machen.