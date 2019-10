Jugendfußball : B-Junioren des SCK müssen gewinnen

Kapellen Der Nachwuchs des SC Kapellen hat nach sechs Spieltagen in der Niederrheinliga nur einen mickrigen Zähler.

(fes) „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Die B-Junioren des SC Kapellen haben nach sechs Spieltagen in der Niederrheinliga nur einen mickrigen Zähler. Gegen die SG Unterrath muss jetzt ein Sieg her – das sagt auch Jugendleiter Daniel Schmitz: „Es ist unheimlich wichtig, dass wir jetzt punkten. Ein Sieg ist Pflicht.“ Gastgeber Unterrath holt seinen ersten „Dreier“ bereits am ersten Spieltag gegen Croatia Mülheim, danach gab es für die Düsseldorfer lediglich noch einen einzigen Punkt. Angestoßen wird die Partie am Sonntag um 11 Uhr in der Früh in Düsseldorf-Unterrath.