Eishockey : Neusser EV startet mit Auswärtssieg in die Spielzeit

Neusser EV startet mit Auswärtssieg in die Spielzeit

Die Bank des Neusser EV in Troisdorf. Foto: Karsten Freiberg

Neuss Für den Regionalligisten Neusser EV verlief das erste Saisonspiel knapper, als ihm lieb war. Unter dem Strich gab es aber dennoch Grund zur Freude für Trainer Sebastian Geisler und seine Mannen.

Tief durchatmen hieß es für die Fans des Eishockey-Regionalligisten Neusser EV beim Auftakt in die neue Saison. Mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg konnte sich der NEV gegen den EHC Troisdorf durchsetzen. Nachdem die Gastgeber aus Troisdorf stark ins erste Drittel gestartet waren, konnten sie sich in der elften Minute mit dem Führungstor belohnen. Daraufhin zeigte die Mannschaft von Coach Sebastian Geisler den Willen, das Spiel auszugleichen, jedoch fehlte es noch an der nötigen Kreativität.