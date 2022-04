Fußball : Außergewöhnlicher Test für Grimlinghausen

Rhein-Kreis Die A-Liga-Kicker aus Hippelank unterlagen der Nationalmannschaft der Gehörlosen in Duisburg deutlich. Die bereitet sich auf die Deaflympics in Brasilien vor, wo auch ein Uedesheimer dabei ist.

Mit 0:8 (0:2) verlor Grimlinghausen den Kick in Duisburg . „Für uns war das eine tolle Erfahrung. Wir konnten zwar nicht mit Bestbesetzung spielen, aber die erste Garde von denen war schon richtig gut. In der zweiten Halbzeit hatten wir gar keine Chance“, berichtet Milad Bastanipour. Was für Grimlinghausen ein eine interessante Erfahrung war, war für die Nationalmannschaft der Gehörlosen ein wichtiges Testspiel auf dem Weg zu den Deaflympics – eine Art Olympia für Gehörlose. Die Wettbewerbe finden vom 1. Mai bis zum 15. Mai in Caxias do Sul, einer Stadt im Süden Brasiliens statt.

Wenn die deutsche Nationalmannschaft am 26. April dort hinreist, ist auch Sebastian Lohr mit an Bord. Der 28-Jährige ist der Physiotherapeut der deutschen Kicker. Er selbst spielt aktuell beim SV Uedesheim in der Bezirksliga und wird dem Klub für diese Zeit fehlen. „Mein Trainer war natürlich nicht so begeistert, aber er gönnt mir diese Reise“, verrät Lohr. Für ihn ist es das erste große Turnier mit der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft. Über die Kommunikation mit den Spielern erzählt er: „Bei uns läuft vieles über Gestik und Mimik. Ein paar Zeichen wie Schmerz kenne ich schon. Ich wurde ein wenig ins kalte Wasser geworfen, aber ich versuche, die Gebärdensprache zu lernen.“

Bei den Deaflympics trifft Deutschland in einer Gruppe auf Mitfavorit Türkei, die USA, Mali und den Irak. „Deutschland ist schon ein Medaillenkandidat“, so die Einschätzung des 28-Jährigen. Sollte es dort nicht mit einer Medaille klappen, findet nächstes Jahr die WM in Südkorea statt. Dort will Lohr im Idealfall auch wieder dabei sein. „Beruflich möchte ich mich in Zukunft weiter in den Leistungssportbereich orientieren“, sagt er. Zunächst einmal steht für Lohr mit Uedesheim in der Bezirksliga das Duell gegen den VfL Jüchen/Garzweiler (Samstag 15 Uhr) an. Der SC Grimlinghausen trifft in der Kreisliga A am Mittwoch (20 Uhr) auf den FC Zons.