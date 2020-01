Fußball : Ausrichter heimst großes Lob ein

Rhein-Kreis TuS Grevenbroich war wiederum ein guter Gastgeber.

(sit) Nicht nur mit dem Leistungsniveau der Endrunde, sondern auch mit dem Gastgeber der Kreishallenmeisterschaft zeigte sich Kreisvorsitzender Dirk Gärtner zufrieden. „Der TuS Grevenbroich hat wieder gute Arbeit geleistet.“ Allerdings war Wilfried Faßbender, Erster Kassierter der TuS-Fußball-Abteilung, nicht ganz glücklich mit der Inanspruchnahme des gastronomischen Angebots in der Halle am Torfstecherweg in Gustorf. Ein Grund war für ihn die Zusammensetzung der Endrunde mit Mannschaften wie dem TSV Bayer Dormagen, die traditionell eher weniger Anhänger mitbringen. „Ideal wäre es gewesen“, verriet er schmunzelnd, „wenn sich neben dem 1. FC Süd auch Gustorf/Gindorf und Hemmerden qualifiziert hätten. Dann hätte das Bier ganz sicher nicht gereicht.“