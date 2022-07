Jugendfußball : Novesia-Cup feiert den Fußball

Neuss Bürgermeister Reiner Breuer als „Losfee“ für die Gruppenphase der mit Topklubs wie Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund besetzten Talentschow.

Für Mittwoch lud Hajdar Rexhaj, Geschäftsführer des Hauptpartners Café Extrablatt, zur Auslosung der Gruppen ein. Bürgermeister Reiner Breuer fungierte als „Losfee“ und sagte: „Die Stadt unterstützt gerne solch tolle Events“. In Gruppe A werden die türkischen Gäste von Besiktas Istanbul gegen Fortuna Düsseldorf , Borussia Mönchengladbach und den DFB-Stützpunkt Neuss antreten. Der belgische Klub KAS Eupen wurde der Gruppe B zugelost, in der er auf Borussia Dortmund , Titelverteidiger 1. FC Köln und die Regionalauswahl Neuss trifft.

KAS Eupen nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal am Novesia-Cup teil, alle anderen Teilnehmer sind schon alte Bekannte. Besiktas Istanbul nahm bereits sechs Mal den langen Weg auf sich, um am Rhein zu kicken, 2014 konnten die Türken dann das erste und bisher einzige Mal den Wanderpokal gewinnen. Für die Regionalauswahl ist das Turnier immer ein besonderes Ereignis, weil es dabei gegen die besten Vereine aus Deutschland und dem Ausland in dieser Altersklasse geht. Das „Regio-Team“ trainiert seit Anfang Juni für das Turnier im September. „Es war eine Herausforderung, einen Platz zu finden, auf dem das Team trainieren kann“, verrät Klaus Vossen. Der 24-Mann-Kader musste sich vor den Ferien den Platz mit dem PSV Neuss teilen, seit den Sommerferien kann die Auswahl jedoch auch den ganzen Platz nutzen, um sich auf ihr sportliches Highlight dieser Saison vorzubereiten. Die Truppe ist nicht nur spielerisch bestens vorbereitet, sondern auch erstklassig ausgestattet. Jeder Spieler hat einen Trainingsanzug, zudem ist das Team mit zwei Trikotsätzen ausgestattet. Die Neusser Kicker haben sogar einen eigenen Mannschaftsbus. Die Regionalauswahl Neuss soll nach dem Turnier weiter zusammentrainieren und den Grundstein für ein Neusser Leistungszentrum bilden.