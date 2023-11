Ausdauersport TG-Athleten in Florida und in Athen unterwegs

Nach etwas mehr als 23 Kilometern befiel ihn eine Übelkeit, die ihn nach kurzer Pause zu einer Temporeduzierung zwang. Trotzdem schaffte er den zweiten Halbmarathon in 1:46,44 Stunde. Seine Gesamtzeit von 3:25,11 Stunden lag nur sechs Minuten über seiner Bestmarke. So blieb der Neusser nach 9:44,03 Stunden acht Minuten unter seinem 2022 in Hamburg aufgestellten persönlichen Rekord. Das bescherte ihm den 126. Platz im Männerklassement und Rang neun in der Altersklasse M45. Sein launiges Fazit: „Hallo Florida again – in zwei Jahren sehen wir uns wieder!“