DM-Halbfinale im Floorball Der Deutsche Meister ist raus

Indes: Eine Verlängerung der Serie des Titelverteidigers gegen den Rekordmeister aus Sachsen-Anhalt hätte wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis geführt: Hier begegneten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, auch dadurch dokumentiert, dass keiner der beiden Konkurrenten zwei Spiele hintereinander zu gewinnen vermochte. Der Showdown in Spiel fünf war damit unausweichlich. Zuvor hatten die Kaarster die Serie am Samstag mit ihrem 6:5-Erfolg ausgeglichen. Und auch in diesem Duell wurde es am Ende noch mal knapp: Luca-Leon Beyrich brachte die Gäste zwar in Führung, doch Torben Kleinhans (2), Leon Häfner, Janos Bröker und Niklas Stammen sorgten bis zur zehnten Minute im Schlussdrittel für eine 5:1-Führung des Meisters. Weil er den Hausherren mit seinen Kameraden vor 332 Zuschauern aber noch mal schwer auf die Pelle rückte (5:6/59.), war für UHC-Goalgetter Matthias Siede der Fall klar: „Ich habe den Jungs vor dem entscheidenden Spiel am Sonntag gesagt: ,Das mag meine letzten Saison in der Bundesliga sein, aber auf jeden Fall nicht mein letztes Spiel in dieser Saison.’“