Fechten : Aus für die Fechtabteilung der TG Neuss

Wenn die Fecht­abteilung der TG Neuss zu ihrem internationalen Nachwuchsturnier einlud, waren die Stadionhalle und später die Halle in Allerheiligen immer gut gefüllt. Foto: TG Neuss

Neuss Es war ein langer Prozess, doch auch wegen der Corona-Folgen trafen die Verantwortlichen die schwere Entscheidung. Damit geht eine lange Fechttradition zu Ende, die im Jahr 1955 mit der Abteilungsgründung begonnen hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es hätte Heinz Stauter ganz sicher sehr wehgetan, wenn er erlebt hätte, dass die Fechtabteilung der TG Neuss dichtgemacht wird. Schließlich war er es, der die Abteilung im Jahr 1955 zusammen mit seinem Bruder Josef, seiner Schwester Ruth und deren Mann Josef Ohmen aus der Taufe hob. Zudem war er über viele Jahrzehnte als Aktiver, Trainer und Abteilungsleiter das Gesicht der Neusser Fechter in der öffentlichen Wahrnehmung. Doch weil er 2015 kurz vor der Vollendung seines 84. Lebensjahres verstarb, bekam er nicht mit, wie ein schleichender Prozess dazu führte, dass sich der verbliebene Abteilungsvorstand und die Gesamtführung der TG Neuss dazu entschieden, zum 30. September 2020 einen Schlussstrich zu ziehen.

„Das war ein Prozess der richtig geschmerzt hat. Vor allem, wenn man viel versucht, um das Ruder noch mal herumzureißen, aber nichts fruchtet“, sagt Klaus Spitzhorn, der 1999 in die Fechtabteilung kam, weil sein Sohn mit dem Sport begann. 2001 trat er dann die Nachfolge von Heinz Stauter als Abteilungsleiter an und hatte die Funktion bis 2013 inne, ehe er aus beruflichen Gründen ins zweite Glied trat. Aber auch später als Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Gesamtvereins setzte er sich für die Belange der Fechter ein und suchte bis zuletzt zusammen mit Abteilungsleiter Alexander Sohlow, der Fechtmeister war auch seit vielen Jahren als Trainer im Einsatz, nach einer Lösung. Doch letztlich erwiesen sich die Probleme in der Summe als zu vielschichtig.

Info Bekannte Namen aus der TG-Fechtabteilung Foto: Redaktion NGZ Anna Limbach Neben Benjamin Kleibrink begann auch Anna Limbach bei der TG mit dem Fechten. Sie wechselte zum TSV Bayer Dormagen und zum Säbelfechten. Merle Ruers Zuletzt wechselte 2017 noch Merle Ruers zum FC Moers und gehört inzwischen zum Nachwuchskader des Deutschen Fechter-Bundes.

Besonders zu knabbern hatte die Fechtabteilung daran, dass es ihr nicht gelang, einen neuen Trainer zu finden, der im nächsten Jahr die Nachfolge des inzwischen 75 Jahre alten Alexander Sohlow antreten sollte. „Die Meistertrainer aus Osteuropa kommen langsam in ein Alter, wo sie ans Aufhören denken und es kommt zu wenig nach. Auch andere Vereine haben das Problem, da tut der Verband in Sachen Ausbildung nicht genug“, erklärt Spitzhorn. Und wenn es in den vergangenen Jahren doch mal gelang, neue Trainer nach Neuss zu locken, waren die wegen der Knappheit schnell weg, wenn größere Vereine mit besseren Perspektiven anklopften.

Die besseren Perspektiven hingen aber auch damit zusammen, dass unter den bis zuletzt verbliebenen rund 20 Nachwuchsfechtern keiner dabei war, der die Ambitionen hatte, seinen Sport leistungsorientiert zu betreiben und bei Wettkämpfen anzutreten. „Damit kommen viele Trainer nicht klar“, weiß Spitzhorn. Verschärft wurde das Problem dadurch, dass die TG immer bestrebt war, seine Florett-Tradition hochzuhalten, auch weil die anderen Waffengattungen Säbel und Degen in umliegenden Vereinen angeboten werden. „Und Florett ist nun mal die lernintensivste und damit aufwendigste Disziplin“, sagt Spitzhorn. Dennoch gab es in der Vergangenheit immer wieder Talente, die dann aber regelmäßig etwa zu den Leistungsstützpunkten in Bonn oder Moers gingen. „Und da braucht es dann eben immer wieder die Kraft, neu aufzubauen. Und die ist jetzt eben nicht mehr da“, erklärt Klaus Spitzhorn.

An der Kraft in der Abteilung zehrte auch, dass es in den vergangenen Jahren immer weniger Menschen gab, die sich ehrenamtlich engagieren wollten. Das brachte auch das große internationale Jugendturnier in Nöte, das regelmäßig über 250 Aktive nach Neuss lockte. Ein echtes Highlight erlebte das Turnier, als Benjamin Kleibrink nach seinem Olympiasieg 2008 in Peking ein Jahr später in Neuss vorbeischaute und fleißig Autogramme schrieb. Er hatte die Grundlagen für seinen historischen Erfolg als junger Fechter von 1994 bis 1999 bei der TG gelegt. Doch so wichtig das Turnier für die TG in der Vergangenheit auch war, 2016 ging die letzte Auflage über die Bühne. Dass es vier Jahr später nun auch die gesamte Fechtabteilung nicht mehr gibt, ist letztlich aber auch durch die Corona-Pandemie forciert worden, die dafür gesorgt hat, dass die Halle des Marienberg-Gymnasiums auf absehbare Zeit nicht mehr als Trainingsstätte zur Verfügung steht.