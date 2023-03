Handball Aus Dormagen steht nur Sören Steinaus fix im U21-Kader

Für die U21-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes rückt der Höhepunkt des Jahres immer näher, die Weltmeisterschaft im Sommer im eigenen Land. Auf dem Weg dorthin stehen nächste Woche im Rahmen eines Lehrgangs in der Sportschule Malente zwei Testspiele gegen den Nachwuchs der Männer-Weltmeisters Dänemark auf dem Programm. Für die Partien am 9. März im dänischen Kolding und 12. März in Hamburg ist im Kader von Bundestrainer Martin Heuberger aber nur eines von potenziell drei Talenten aus Dormagen ganz sicher zu finden. Sören Steinhaus, der beim erfolgreichen Vier-Länder-Turnier im Januar erkrankt passen musste, erhielt eine Nominierung. Sein Vereinskamerad Lucas Rehfus steht dagegen „nur“ im Reservekader, TSV-Kreisläufer Aron Seesing fehlt komplett. „Aron war zum Zeitpunkt der Nominierung noch verletzt. Er kann sich aber durch gute Leistungen wieder anbieten. Je besser er bei uns spielt, desto höher ist seine Chance“, sagt Dormagens Zweitliga-Coach Matthias Flohr, der den Youngster nach den beiden Auftritten gegen Konstanz und Würzburg wieder im Aufwind sieht. Bis zu den folgenden Vorbereitungsspielen ist jedenfalls noch etwas Zeit. Am 29. und 30. April geht es in Oranienburg und Berlin gegen U20-Afrikameister Ägypten. So weit denkt Martin Heuberger aber noch nicht, sein Fokus gilt der nächsten Woche: „Dänemark ein absoluter Topgegner ist. Mit Blick auf die WM wollen wir gegen die Besten testen, um uns optimal vorzubereiten.“