Basketball Aus der Distanz geht für die Junior Tigers gar nichts

Der zuvor stark ersatzgeschwächt nur vom souveränen Spitzenreiter Metropol Girls Recklinghausen geschlagene Tabellenzweite kam in der ersten Hälfte überhaupt nicht in die Gänge. Die Gastgeberinnen hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die Neusser Topscorerin Marija Ilic (24 Punkte im Schnitt) aus dem Spiel zu nehmen. Das gelang im zweiten Viertel (nur fünf Punkte von Ilic) so gut, dass dieser Abschnitt mit 22:11 an die Schützlinge von Trainerin Nicola Happel ging. Den Junior Tigers fehlte es dagegen am nötigen Biss. Besser lief das für sie im mit 19:11 gewonnenen dritten Viertel. Auch weil die aggressiv verteidigenden Bonnerinnen nun zusehends in Foulprobleme gerieten, vermochten sie den zwischenzeitlich auf 19 Punkte angewachsenen Rückstand (28:47) bis zur 31. Minute auf vier Zähler (50:54) zu verkürzen. Auch ein Verdienst von Ricarda Schott, mit 23 Punkten am Ende Topscorerin der Partie. Als sie jedoch im Schlussdurchgang mit dem fünften Foul ebenso wie zuvor schon die Talents-Spielerinnen Inga Hewicker, Sahra Cissé (13 Punkte) und Greta Gomann (15) das Feld verlassen musste, ging in der Offensive nicht mehr allzu viel. Bezeichnend für die Wurfschwäche der Gäste aus der Distanz: Ilic (18 Punkte) versenkte ihren einzigen Dreier der Partie in der Schlusssekunde. Ciric versprach indes: „Im nächsten Spiel werden wir fokussierter sein.“ Am Sonntag kommt Oberhausen nach Neuss.