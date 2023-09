Fußball Aus der Bayernliga nach Gnadental

Trotz der höheren Spielklasse, in der er in Bayern auflief, hat der Fußball im Rhein-Kreis einen großen Vorteil, den auch der Bayer schätzt. „Bei uns ist eine Fahrt von unter 30 Kilometern, egal in welcher Liga, unvorstellbar. In Neuss sind das die längsten Strecken“, berichtet Wargalla, der in der Bayernliga immer wieder gegen einen alten Bekannten aus der Bundesliga auflief. Der ehemalige Torjäger des FC Augsburg, Sascha Mölder, geht in der Bayernliga für den TSV Landsberg auf Torejagd. „Fußballerisch war er beeindruckend. Trotz des hohen Alters hat er seinen Torriecher nie verloren. Manchmal war er 90 Minuten nicht zusehen und taucht dann zweimal auf und trifft doppelt. Das ist uns auch schon passiert“, erinnert sich Oliver Wargalla. Die Ambitionen, wieder in der Oberliga, zu spielen sind gering. „Aus beruflichen Gründen schaffe ich es gar nicht mehr, diesen Aufwand für den Sport aufzubringen“, erklärt er.