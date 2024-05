Fußball-Kreisliga A Darius Ferber übernimmt als Trainer bei der DJK Novesia

Ihr neuer „Boss“ ist ein alter Bekannter: Darius Ferber kickte für die Novesia schon in der Jugend und später auch in der Bezirksliga. Seit der Saison 2022/23 ist der 27-Jährige an der Seite von Gabriel Bittencourt, unter dem die DJK Novesia vor vier Jahren in die Bezirksliga aufgestiegen war, für den potenten Bezirksligisten Sparta Bilk tätig. Dass er für seinen neuen Job an alter Wirkungsstätte schon jetzt brennt, macht Novesias stellvertretender Abteilungsleiter und Teammanager José Oliveira auch daran fest, „dass er schon voll in die Planungen für die nächste Saison eingestiegen ist.“ Nach der alles andere als befriedigenden Spielzeit 2023/24 kündigt Oliveira an: „Es wird bei der DJK Novesia viele neue Gesichter geben.“