Tennis : KTC empfängt den Deutschen Meister

1985 unterlag Anders Jarryd im Halbfinale von Wimbledon gegen Boris Becker, jetzt ist der Schwede die Nummer zwei im Aufgebot des TC Sportpark Rheinbach in der Regionalliga der Herren 55, die am Donnerstag beim Korschenbroicher TC startet. Foto: Hajo Lange

Rhein-Kreis Auftakt der Tennis-Medensaison: Herren 70 des TC BW Neuss starten mit Unentschieden gegen Kahlenberg.

Von Volker Koch

Gäbe es kein Virus namens Covic 19, die Tennisspieler befänden sich bereits auf der Zielgeraden der Medensaison. Unter den veränderten Rahmenbedingungen der „Übergangssaison“ starten die meisten freilich erst in dieser Woche in die Spielzeit – wenn überhaupt. Denn weil die Ligen vor allem in den älteren Altersklassen durch die ohne Sanktionen und Abstiege möglichen Rückzüge stark ausgedünnt wurden, bestreiten manche Teams ihr erstes Spiel erst im August.

In einigen Ligen kommt überhaupt kein Spielbetrieb zustande, weil alle Mannschaften zurückgezogen haben oder nur ein Team übrig geblieben ist. So kommt es mitunter zu kuriosen Szenarien: In der Bezirksliga der Herren 75 treten nur die SG Kaarst und Rot-Weiss Elfgen an – und müssen auf ihr Duell bis zum 8. September warten.

Info Die Spiele des Korschenbroicher TC 11. Juni gegen TC Sportpark Rheinbach 14. Juni bei RW Gevelsberg 20. Juni gegen Rochusclub Düsseldorf 15. August bei TC Lese GW Köln 22. August gegen HTC SW Bonn 29. August bei THC Münster TC Bredeney hat zurückgezogen

Von allem unbeeindruckt versuchen sich die Herren 55 des Korschenbroicher TC erstmals in der Vereinsgeschichte in der Regionalliga. „Wir sind als Aufsteiger natürlich nur Außenseiter,“ sagt Arnd Huth, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit beim KTC, über das Team um Mannschaftsführer Michael Baas. Das gilt ganz besonders für das Auftaktmatch am heutigen Donnerstag. Denn da stellt sich ab 11 Uhr der Deutsche Meister TC Sportpark Rheinbach auf der KTC-Anlage an der Donatusstraße vor. Im Vorjahr erkämpfte sich die Crew von Teamchef Manfred Kremer den Titel auf eigener Anlage durch ein 7:2 im Finale über BW Fürstenwall.

Und auch die aktuelle Mannschaftsaufstellung dürfte das Non-plus-ultra im Seniorentennis darstellen. Angeführt wird sie von Jeremy Bates, der 57 Jahre alte Brite wurde 1987 Wimbledonsieger im Mixed, war mal die Nummer 54 der Weltrangliste und Teamchef des englischen Daviscup-Teams. Noch eine Etage höher hat die Rheinbacher Nummer zwei gespielt: Anders Jarryd gehört zur „goldenen“ Generation schwedischer Tennisspieler um Mats Wilander und Stefan Edberg. Im Doppel war der heute 58-Jährige, der für den TC Blau-Weiss Neuss auch in der Bundesliga spielte, mal Nummer eins der Weltrangliste, im Einzel kletterte er 1985 bis auf Platz fünf – es war das Jahr, in dem er im Halbfinale von Wimbledon mit 6:2, 6:7, 3:6, 3:6 am damals noch nicht mal 18-jährigen Boris Becker scheiterte.

Die US-Amerikaner Rick Leach und Tom Coulton, der Litauer Alvis Zigalvis und Jarryds Landsmann Jonas Larsson komplettieren das Rheinbacher Star-Ensemble. Ob einer von ihnen zum Saisonstart in Korschenbroich aufläuft, ist angesichts der Corona-bedingten Reisebeschränkungen eher zu bezweifeln. Doch auch ohne internationale Top-Spieler hat der Titelverteidiger einiges zu bieten: Der an Position vier gemeldete Christian Greuter ist die Nummer eins der deutschen Rangliste bei den Herren 55, Stephen Bonacker wird dort auf Rang sechs geführt.