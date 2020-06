Tennis : Zum Auftakt gibt es eine Überraschung an der Jahnstraße

Neuss In Neuss setzten sich bis auf eine Ausnahme zum Auftakt der DTB German Pro Series die Favoriten durch

In Neuss setzten sich bis auf eine Ausnahme zum Auftakt der DTB German Pro Series die Favoriten durch, in Großhesselohe gab es gleich eine saftige Überraschung: Dort unterlag der einst auch bei BW Neuss spielende Peter Gojowczyk als 125. der Weltrangliste dem dort auf Position 920 geführten, erst 18-jährigen Milan Welte mit 4:6, 4:6. Nicht ganz so groß war die Sensation an der Jahnstraße, doch dass sich Kai Wehnelt (ATP 582) gegen den 334 Plätze besser gelisteten Julian Lenz mit 6:7, 6:3, 6:4 durchsetzen würde, war auch nicht unbedingt zu erwarten.