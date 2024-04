Zweite Basketball-Bundesliga Tigers vermissen schon ein wenig den Respekt

Die so komplett dominierten Tigers kamen in diesem Viertel lediglich zu zwölf Abschlüssen (4/7 Würfe aus der Nah- und Mitteldistanz, 1/5 Dreier) und nutzten nur die Hälfte ihrer Freiwürfe (4/8). Erst danach fingen sich die TG-Mädels allmählich – und arbeiteten sich wie schon so oft über ihre Defensive zurück in die Partie. Obwohl die körperlich müde wirkende Nash diesmal im Angriff nahezu komplett ausfiel (nur zwei Punkte in 21:54 Minuten), tasteten sie sich mit Kim Franze an der Spitze im mit 18:10 gewonnenen dritten Viertel wieder heran (46:57/30.).