Fußball-Kreisliga A SVG Weißenberg muss noch warten

SC Grimlinghausen – SV Glehn 4:2 (2:1). Grimlinghausen stoppt den Negativtrend – und dafür wurde es auch höchste Zeit. Nach sieben sieglosen Spielen steckt Grimlinghausen mitten im Abstiegskampf. Gegen Glehn gingen die Hippelanker durch Luis Fernandez (21.) in Führung. Auf Fabian Zieraus (31.) Ausgleichstreffer reagierte Marcel Gasch (39.) mit dem erneuten Führungstor. Tim Oebel (54.) legte in Hälfte zwei nach, Jonas Jurczyk (78.) brachte Glehn nochmal ran, doch Nico Kaufmann (88.) machte mit einem sehenswerten Freistoßtor den Deckel drauf. „Der Sieg ist der erste Schritt, wir müssen jetzt aber nachlegen“, so Grimlinghausens Trainer Martin Lürken. Schon am Mittwoch (20 Uhr) trifft die SCG auf den SVG Grevenbroich.