2. Tennis-Bundesliga Aufstieg von BW Neuss zum Greifen nah

Die Gegner Im Vergleich zu Köln haben die Blau-Weissen das von der Papierform her leichtere Restprogramm. Sie bekommen es am Freitag daheim mit dem Schlusslicht TC Iserlohn zu tun und können dann am Sonntag beim HTC BW Krefeld, der mit 6:6 Punkten jenseits von Gut und Böse steht, den Sack zumachen. Die Kölner bekommen es am Freitag daheim mit dem LTTC RW Berlin zu tun, der den Neussern schon Probleme bereitete, und müssen am Sonntag die weite Reise in die Bundeshauptstadt antreten, weil dort dann der Tabellendritte TC SCC Berlin wartet. Wobei BW-Teamchef Marius Zay davor warnt, in den Kategorien leichter oder schwerer Gegner zu denken. „Das sind hinten raus noch mal zwei schwere Spieltage. Auch Iserlohn kann ein gutes Team aufbieten. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“ Die Frage ist, ob die Iserlohner noch daran glauben, den Sprung vom letzten auf einen Nicht-Abstiegsplatz schaffen zu können und noch mal Geld in die Hand nehmen. Mit zwei Siegen wäre das möglich, wobei noch unklar ist, wie viele Absteiger es aus der Nordgruppe gibt. Das hängt davon, wie sich die Absteiger aus der 1. Liga auf Nord- und Südgruppe verteilen.