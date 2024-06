Hockey Aufstieg der Damen von SW Neuss ist perfekt

Das Projekt „Bundesliga-Rückkehr“ hatte SW Neuss vor drei Jahren gestartet. Damals spielte die erste Damenmannschaft noch in der Oberliga, was der Verein mit einer glorreichen Erstliga-Vergangenheit als zu niedrig empfand, um Spielerinnen aus der eigenen Talentschmiede eine Perspektive zu geben. Deswegen wurde der niederländische Toptrainer Jules Smolenaars verpflichtet und akribisch ein Entwicklungsplan für die nächsten Jahre ausgearbeitet. Und der war offenbar so plausibel, dass sich sogar die Stadt Neuss dazu entschied, sich im Zuge der in ihrem Sportentwicklungsplan vorgesehenen Unterstützung für zukunftsweisende und gemeinwohlorientierte Projekte finanziell daran zu beteiligen. Direkt im ersten Jahr gelang der Aufstieg in die Regionalliga, was natürlich in der Hockeyszene nicht unbemerkt blieb. Die größere Leistungsorientierung lockte altbekannte Gesichter wie Nadine Hampel und Malou Holthausen an, später fanden auch Lucia Gummersbach und Patricia Strunk nach ihrer Zeit bei anderen Vereinen den Weg zurück an die Jahnstraße. Zusammen mit einigen niederländischen Spielerinnen und Neusser Eigengewächsen entstand letztlich ein Teamgeist, der direkt in die Zweite Bundesliga führte.