Die Aufsteiger: SVG Weißenberg Im Angriff und in der Abwehr die Besten

Dass die SVG Weißenberg kein normaler Aufsteiger ist, war allen, die sich intensiver mit dem lokalen Fußball beschäftigen, von vornherein klar. Dass Weißenberg aber auf Anhieb den Durchmarsch in die Bezirksliga schafft, kam dann doch etwas überraschend. „Ich wusste, dass die Jungs talentiert sind und wir ganz gut dabei sein werden. Mit dem Aufstieg hatte ich aber nicht gerechnet“, gesteht Trainer Dirk Schneider. Der erfahrene Übungsleiter hatte die Truppe erst vor der Saison übernommen, war vom B-Jugend-Trainer zum Chefcoach der ersten Mannschaft befördert worden – und das mit Erfolg. Schneider formte mit einigen Kniffen und Top-Neuzugängen wie Dennis Brune und Kevin Tiedtke (beide mit Landesligaerfahrung) eine echte Spitzenmannschaft. Mit 93 geschossenen Toren und 33 Gegentoren stellte Weißenberg sowohl den besten Angriff als auch die beste Abwehr – und stieg damit auch hochverdient in die Bezirksliga auf. In der Hinrunde kassierte Weißenberg nur eine einzige Niederlage und spielte nur zweimal Remis, in der Rückrunde (acht Siege, sechs Unentschieden, eine Niederlage) taten sich die Jungs aus dem Hubert-Schäfer-Sportpark etwas schwerer, retteten den Vorsprung am Ende aber souverän ins Ziel. Schon am 28. Spieltag konnte Weißenberg den Aufstieg perfekt machen. Schneider: „Wir mussten in der Rückrunde immer an unsere Leistungsgrenze gehen. Man hat sofort gemerkt, dass die Gegner uns anders gegenübergetreten sind.“ Mit mannschaftlicher Geschlossenheit, einer hohen Trainingsbeteiligung und natürlich enorm hoher Qualität habe man schließlich den Titel errungen. „Die Jungs haben sehr viele Opfer gebracht, waren physisch top drauf und immer offen für neue Sachen“, so Schneider. Zudem habe man dank der hohen Trainingsbeteiligung und der Bedingungen in Weißenberg immer „spielnah“ trainieren können – dies habe sich auf die Leistung extrem ausgewirkt, so Schneider.