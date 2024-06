Fußball-Landesliga Aufsteiger Jüchen überzeugt auf ganzer Linie

„Das war schon eine wirklich starke Saison. Aber ein bisschen leid tut es mir für die Jungs, dass sie mehr wollten, aber durch unsere anhaltende Verletztenmisere nicht mehr ging“, erklärt Marcel Winkens und fügt selbstbewusst hinzu: „Wenn einige unsere Leistungsträger nicht so lange ausgefallen wären, wären wir Zweiter geworden.“ Ex-Profi Tim Heubach hatte beispielsweise nur zwölf Einsätze, die Offensivkräfte Pascal Moseler und der vor der Saison mit so großen Vorschusslorbeeren aus Holzheim gekommene Yannick Joosten nur 17. Wobei es nicht nur die langen Ausfallzeiten waren, die den Jüchenern Probleme bereiteten, immer wieder brachen auf einigen Positionen unterschiedliche Spieler weg, so dass auch kurzfristig improvisiert werden musste. Das nahm Marcel Winkens häufig zum Anlass, angesichts von 38 Spieltagen inklusive einiger Englischer Wochen und etlichen Pokalpartien über die hohe Belastung für seine Amateurkicker zu klagen. Die erste Saisonniederlage kassierten die Jüchener am vierten Spieltag gegen den späteren Meister 1. FC Monheim (0:2), wobei zu allem Unglück in der Partie auch noch die Verletzungsmisere von Tim Heubach ihren Anfang nahm. In den Wochen danach ging zwischenzeitlich die Leichtigkeit verloren und es setzte einige schmerzliche Niederlagen, darunter das bittere 3:4 zu Hause gegen Holzheim in der Nachspielzeit.