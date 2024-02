Halbzeitbilanzen Aufsteiger Grefrath übezeugt vor allem durch seine Heimstärke

Personal In dieser Transferphase blieb es ruhig. Nur Bastian Müller ging. Der 24-Jährige aus der eigenen Jugend schloss sich aus beruflichen Gründen dem FC Straberg in der Kreisliga B an. Zugänge hatte der SV nicht zu verzeichnen, das liegt jedoch nicht am mangelnden Bedarf. „Jeder Spieler, der Spaß am Sport hat, tut uns gut, aber wir haben dennoch einen breiten Kader. Für uns ist es mit einem Ascheplatz weitaus schwieriger, Spieler zu überzeugen“, sagt Bongers.