Basketball-Regionalliga Aufholjagd der Elephants Grevenbroich macht Mut

Ihr Glück fanden im Duell auf dem Court allerdings nur die Gäste, die sich mit dem 97:91-Erfolg in Gustorf die vielleicht schon entscheidenden Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der Regionalliga West holten. Und die schienen den mit einer schwarzen Serie von neun Niederlagen in Folge angereisten Jungs von Coach Dhnesch Kubendrarajah förmlich in den Schoß zu fallen. Was die Elephants in der ersten Hälfte anboten, schockierte nicht nur den eigenen Anhang, sondern auch Trainer Mahmoud Al-Abed, der die harte Arbeit der beiden vergangenen Wochen ganz und gar entwertet sah. Die flammneue Anzeigetafel am Torfstecherweg wies bis zur Halbzeitpause in Jonathan Coles (0/1), der komplett neben der Kappe stand und nur 4:07 Minuten ran durfte, Shoré Adenekan (0/4), Fritz Hoffmann (0/7) und dem nur sporadisch eingesetzten Rassim Diallo vier Spieler ohne gültigen Wurfversuch aus. Beim Spielstand von 49:25 (17.) für Recklinghausen schien die Messe gelesen.