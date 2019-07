KSB Neuss : „Auf Weltreise“ mit der Sportjugend

Rhein-Kreis Fremde Länder und ihre Nationalsportarten kennenlernen.

(sit) Zum zweiten Mal bietet die Sportjugend des KSB Neuss in den Sommerferien unter dem Motto „Reise um die Welt“ eine interkulturelle Kinderfreizeit an. Vom 19. bis 23. August unternehmen die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren dabei (sportliche) Reisen in unterschiedliche Länder und lernen deren Nationalsportarten kennen. Die täglichen Workshops in der Turnhalle des TV Orken in Grevenbroich (jeweils von 9 bis 16 Uhr) werden von Vereinen aus dem Rhein-Kreis gestaltet. Im Angebot sind zum Beispiel Baseball, Bogenschießen und Rhönradturnen. Die Kosten pro Kind betragen 30 Euro (mit Tagesverpflegung)