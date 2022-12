Basketball Auf TG Stürzelberg wartet der nächste Abstiegsschlager

„Jetzt haben wir richtig Druck“, stellt Schnelle nüchtern fest. Am Samstag (20 Uhr) könnten sich seine Schützlinge indes in heimischer Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, geht es doch gegen die RE Baskets Schwelm. Die sind in bislang acht Anläufen komplett leer ausgegangen und stehen ganz unten. Für Schnelle kann es daher keine Zweifel an der Ausrichtung geben: „Dieses Ding wollen wir jetzt haben.“ Für Stürzelberg spricht die Rückkehr von Center Jo Lange in die Startformation. Auch Kapitän Björn Missbach zeigte zuletzt ansteigende Form und Adrian Corley ist sowieso immer bei 100 Prozent. Dass seine Jungs, die am Donnerstag noch bei der TG Düsseldorf ran müssen, so in die Bredouille geraten sind, liegt für den Coach auch an der größeren Konkurrenz in dieser Spielzeit: „Die Liga ist durch die drei Aufsteiger und den Regionalliga-Absteiger Elephants Grevenbroich extremst stärker geworden.“