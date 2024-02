Basketball Auf Junior Tigers wartet nun Showdown um Play-off-Platz

Die Junior Tigers der TG Neuss müssen in der weiblichen U18-Bundesliga (WNBL) bis zum letzten Spieltag der Gruppe Nordwest um den ins Auge gefassten Platz in den Play-offs der besten 16 Teams in Deutschland kämpfen. Denn während die jungen Basketballerinnen von Trainer Dragan Ciric beim ungeschlagenen Spitzenreiter Metropolitain Girls Recklinghausen/Herne erwartungsgemäß deutlich mit 60:102 (Halbzeit 28:49) unterlagen, nutzten die Talents BonnRhöndorf mit dem 62:57-Erfolg (32:28) über die Rhein Bascats Düsseldorf ihre letzte Chance. Damit liegen die Mädels aus der ehemaligen Bundeshauptstadt nur noch zwei Punkte hinter den Neusserinnen auf Play-off-Rang vier.