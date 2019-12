Basketball : Auf Lars Terlecki wartet mit Stürzelberg besonderes Spiel

Dormagen Ex-Zweitligist SG Sechtem ist am Sonntag zu Gast in Dormagen.

(sit) Wie so viele Mannschaften in der 2. Basketball-Regionalliga West hat auch die SG Sechtem, am Sonntag (Anpfiff 16 Uhr) in der Sporthalle Dormagen an der Konrad-Adenauer-Straße Gast der TG Stürzelberg, schon bessere Zeiten erlebt. Die Toros, wie sich die Korbjäger aus Bornheim seit der Saison 2013/2014 nennen, spielten in Kooperation mit den Telekom Baskets Bonn von 1999 bis 2002 in der 2. Bundesliga Nord, holten 2011 den Titel in der Regionalliga. Dort gehörte Sechtem quasi zum Inventar, stieg 2016 als eigentlich sicherer Zwölfter nur deshalb in die 2. Regionalliga ab, weil in den Hertener Löwen und den Schwelmer Baskets zwei Klubs aus Nordrhein-Westfalen aus der ProB runter mussten.