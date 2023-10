Eishockey-Regionalliga Auf den Neusser EV warten zwei bärenstarke Gegner

Den RealStars aus Bergisch Gladbach wird neben den Eisadlern aus Dortmund in der aktuellen Saison der größte Sprung in der Tabelle zugetraut. Grund dafür ist eine äußerst erfolgreiche Transferperiode im Sommer, in der es den Verantwortlichen gelungen ist, das Team massiv zu verstärken. Dass ein Spieler wie Manuel Alberg direkt aus der höchsten deutschen Spielklasse (Schwenningen/DEL) in die Regionalliga wechselt, kommt selten vor, doch auch ansonsten konnten namhafte Neuzugänge präsentiert werden. Dass die neue Mischung passt, zeigte sich bei den Testspielen gegen den NEV, die das Team aus Bensberg mit 8:2 und 7:1 für sich entschied. Der neue NEV-Trainer Carsten Ackers, der von Sebastian Geisler unterstützt wird, fährt dennoch nicht ohne Ambitionen zu den RealStars: „Als Sportler treten wir nirgendwo mit dem Ziel an, die Niederlage in Grenzen zu halten, sondern möchten grundsätzlich jedes Spiel gewinnen.“