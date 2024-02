2. Basketball-Bundesliga Das wird höllisch schwer für die Neuss Tigers in Herne

Nicht nur Björn Weber, Trainer der TG Neuss Tigers, fragt sich, was diese Wechselspiele am Rande der Wettbewerbsverzerrung „noch mit der ursprünglichen Idee, Talente zu fördern, zu tun haben.“ Er geht davon aus, dass die Gastgeberinnen am Samstag (18 Uhr, H2K-Arena in Herne-Sodingen) mit der Truppe gegen seine Mannschaft auflaufen, die am Aschermittwoch bei den wiedererstarkten AstroLadies Bochum mit 53:68 verlor. Also mit den in dieser Saison bislang vorwiegend in der 1. Liga eingesetzten Brittany Reeves, Tetiana Tkachenko und Laura Zolper, dem erst Anfang Januar verpflichteten US-Girl Jaley Coplin sowie Lilly Kaprolat (21), Adna Halibasic (18), Melina Reich (18) und Clara Bielefeld (16), die das tatsächlich überaus talentierte und junge Rückgrat der von Dhnesch Kubendrarajah trainierten Formation bilden. „Das ist eine schlagkräftige Truppe“, fasst er seine Eindrücke zusammen.“