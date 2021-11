Basketball : Als Team raus aus dem Tabellen-Keller

Auf geht’s, Elephants. In den Duellen mit den direkten Konkurrenten müssen unbedingt Siege her. Foto: Michael Ritters

Grevenbroich Am Doppelspieltag der Basketball-Regionalliga spielen die NEW’ Elephants Grevenbroich gegen Dorsten und Hagen auch um ihre Zukunft.

Von Dirk Sitterle

Vor fast genau 15 Jahren beendeten die da noch in der 2. Bundesliga Nord spielenden Basketballer aus Grevenbroich vor 1000 Zuschauern im Elephants-Dome mit einem 72:69-Erfolg über Phoenix Hagen mal eine schwarze Serie von sieben Niederlagen in Folge. Am Sonntag (16 Uhr) geht es am Torfstecher Weg in Gustorf wieder gegen Hagen. An die Erft kommt allerdings nicht der in der Pro A spielende Feuervogel, sondern die aus der Kooperation zwischen Basketball Boele-Kabel und der BG DEK/Fichte Hagen entstandene Basketball-Akademie (BBA) Hagen.

Und von Vorteil wäre es sicher auch, die Schützlinge von Trainer Ken Pfüller würden dann nicht mit einer Bilanz von 0:7-Siegen in dieses Spiel gehen, denn bereits am Freitag (20 Uhr) steht das Schlusslicht in der KIA BAUMANN ARENA der BG Dorsten in der Pflicht, endlich die ersten Punkte aufs noch komplett leere Konto zu bringen. Den Weg wies am Samstag das Klassespiel gegen den Aufstiegskandidaten bringiton Ballers Ibbenbüren, der bei den Elephants erst in der Verlängerung den Kopf noch aus Schlinge gezogen hatte und sich danach in Lobeshymnen über den unterlegenen Kontrahenten erging. So stellte Coach Geno Nesbitt fest: „Grevenbroich gehört für mich zu den Top-Mannschaften der Liga.“ Dafür kann sich Pfüller zwar nichts kaufen, bestätigt ihn aber in seiner Auffassung, dass es seiner Truppe bislang schlichtweg an einem Training fehlte, das diesen Namen tatsächlich verdient hat.

Info Das Tabellenende in der Regionalliga West • • 9. Telekom Baskets Bonn II⇥6 10. TuS 59 HammStars⇥4 11. ETB Miners Essen⇥4 12. BBA Hagen (BG Hagen)⇥2 13. BG Dorsten⇥2 14. NEW’ Elephants⇥0

Vor der Partie gegen Ibbenbüren hatte er zum ersten Mal seit Wochen wieder mal mit zehn Leuten arbeiten können. „Und auf einmal können wir Sachen, an die vorher gar nicht zu denken war. Der Effekt war gewaltig.“ Weil es seiner Mannschaft bei allen berufs- und verletzungsbedingten Defiziten nie an der Einstellung gemangelt habe, zeigte sich der Coach darum nicht sonderlich überrascht, dass die Trainingshalle an Allerheiligen förmlich überquoll. Daraus nun sichere Siege über die direkten Konkurrenten im Tabellenkeller abzuleiten, kommt ihm jedoch nicht in den Sinn. „Wir sprechen hier von drei Trainingseinheiten bis Freitag. Man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Außerdem ist das eine sehr starke Liga.“

Doch der Pfeil zeigt nach oben, zumal am Montag auch Thabiso Mkwanazi ins Training eingestiegen ist. Weil die ärztliche Diagnose nun nicht mehr angebrochenes Sprunggelenk, sondern Bluterguss und Sehnenreizung lautet, steht der „Athletikfreak“ für Einsätze wieder zur Verfügung. „Er hat schon gezeigt, das er uns mit seiner Physis helfen kann“, sagt Pfüller, der die Suche nach einem Importspieler aber auf jeden Fall fortsetzt. Parallel dazu sieht er in seiner Mannschaft noch jede Menge Entwicklungspotenzial: So sei Dzemal Selimovic, für den nach sechs Spielen mit 16,5 Punkten und 12,8 Rebounds ein Double-Double zu Buche steht, schon jetzt ein überragender Center. Scharfschütze Marc Rass, gegen Ibbenbüren mit exzellenter Wurfquote für 29 Punkte gut, verstehe seine Rolle im Angriff immer besser und auch John Murry habe inzwischen kapiert, dass er ein Spiel nicht im Alleingang entscheiden müsse. Thomas Lehnen überzeugte im Aufbau und ist auch in der Verteidigung eine echte Pest für jeden Gegner. Große Stücke hält der Coach auch auf Balla Thiam. „Er hat mein Vertrauen.“