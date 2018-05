Lokalsport: Auf "den alten Mann" ist einfach Verlass

Neuss Sebastian Draguhn (34) schießt beim 4:1-Sieg des Hockey-Zweitligisten aus Neuss über Großflottbek alle HTC-Treffer.

Vor zwölf Jahren wurde Sebastian Draguhn mit Deutschland vor 8500 Zuschauern im Warsteiner HockeyPark in Mönchengladbach Weltmeister, sechs Monate später war er bei der Hallen-WM in Wien mit sieben Treffern maßgeblich am Titelgewinn beteiligt. Der Jurist und stolze Familienvater hat eigentlich nichts mehr zu beweisen - und trotzdem brennt in dem mittlerweile 34-Jährigen immer noch dieses Feuer, in jeder Partie ans Limit zu gehen. Das bekam am Samstag im Stadion an der Jahnstraße der Großflottbeker THGC zu spüren. Obwohl es für den Goalgetter des Nord-Zweitligisten HTC SW Neuss mit seinem Klub in dieser Saison nichts mehr zu gewinnen (oder zu verlieren) gibt, erledigte er die Gäste aus Hamburg fast im Alleingang, schoss alle vier Tore zum 4:1-Heimsieg (Halbzeit 1:0). Mit einem spitzbübischen Grinsen stellte er danach fest: "Das hat Spaß gemacht."