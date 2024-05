Fußball-Landesliga Auch Jüchen rüstet mächtig auf

SG Unterrath (15.) - VfL Jüchen/Garzweiler (4.). Es bleibt dabei, auch in Unterrath muss VfL-Coach Marcel Winkens personell improvisieren. „Ich bin froh, wenn diese Saison endlich zu Ende ist“, sagt Winkens, der sich aber auf die nächste Spielzeit freuen kann, denn sein Kader wird an Schlagkraft gewinnen. Zwar ist jetzt klar, dass Toptorjäger Fatlum Ahmeti zum Landesliga-Aufsteiger FC Kosova wechselt, doch die Neuen scheinen das wettzumachen. Toptransfer ist Sebastian Wilms, der als Stammspieler vom Regionalligisten FC Wegberg-Beeck kommt. Vom 1. FC Monheim wechselt Tim Kosmala an die Stadionstraße, der über 192 Oberliga-Einsätze für seinen aktuellen Verein und den SC Düsseldorf-West bestritten hat. Das neue Sturmduo bilden der 22-jährige Andrej Ferderer, der in seiner ersten Bezirksliga-Saison für die Red Stars Mönchengladbach 27 Treffer erzielte, und der erfahrene Marco Lüttgen, der für seinen aktuelle Klub SC Düsseldorf-West und für Monheim schon in der Oberliga auf Torejagd ging. Gleich zwei neue Fachkräfte holten sich die Jüchener fürs Tor: Tim Müller kommt von der Holzheimer SG und Felix Gerdts vom SC Schiefbahn.