Auch Rhein-Kreis Neuss betroffen Handball-Landesliga verschwindet

Aus den beiden jetzigen Oberligen steigen in Gestalt der DJK Unitas Haan und der HSG Siebengebirge jeweils die beiden Meister auf. Absteigen wird auf alle Fälle die Tabellenletzten, das ist in Gruppe 1 der Neusser HV und in Gruppe 2 der HC Weiden II. Ob es noch einen weiteren Absteiger gibt, ist wiederum davon abhängig, wie viele Teams aus der Regionalliga absteigen.