Fußball Auch im Mittelfeld von Grefrath torgefährlich

Der 26-jährige Mestrovic traf zwar gegen den SVÜ nicht, kommt aber in der laufenden Saison nach neun Einsätzen bereits auf sechs Tore und vier Vorlagen. Und das, obwohl der gelernte Stürmer nur noch selten in der Spitze aufläuft. „Ich werde jetzt hauptsächlich im Mittelfeld eingesetzt und es macht mir sehr viel Spaß auf der Position, da ich eine tolle Mannschaft um mich herum habe“, erklärt Mestrovic. Im März 2022 wechselte er zu Germania Grefrath und hatte in der Saison 2022/2023 mit 23 Toren und 23 Vorlagen in 27 Spielen einen großen Anteil am Aufstieg. Ausgebildet wurde Mestrovic bei der Holzheimer SG. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften und schaffte den Sprung in die Landesligamannschaft.