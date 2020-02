Fußball : Die Rollen scheinen klar verteilt

Rhein-Kreis In der Kreisliga B haben die ehemaligen Bezirksligisten SC Grimlinghausen, SV Rheinwacht Stürzelberg (Gruppe 1) und SV Glehn (Gruppe 2) die besten Chancen im Aufstiegskampf.

Grimlinghausen marschierte ungeschlagen durch die Hinrunde und steht mit 45 Punkten und der besten Offensive der Liga an der Tabellenspitze. Trotz der guten Ausgangsposition gibt sich Trainer Vefa Karagöz noch zurückhaltend: „Wir gucken einfach, was die nächsten Spiele bringen.“ Die Vorbereitung „hätte besser laufen können“, fügt er an, „aber die Probleme mit dem Wetter und fehlenden Spielern hatte wohl jede Mannschaft.“ Zudem hat Florian Clemens den SC Richtung Uedesheim verlassen. Die Grimlinghausener starten am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Weißenberg. Nur einen Zähler hinter dem SC steht Stürzelberg. Die Rheinwacht, die die beste Defensive der Liga hat, startet ebenfalls mit einem Heimspiel, zu Gast sind die abstiegsgefährdeten Delrather. Trainer Carlos Perez sagt: „Wir wollen Grimlinghausen auf den Fersen bleiben – und wenn möglich, auch vorbeiziehen.“ Die Vorbereitung lief nach Plan: „Wir haben ein gut trainiert, auch in den Testspielen gegen höherklassige Gegner haben wir uns gut präsentiert“, so Perez. Fünf neue Spieler verstärkten seinen Kader, „die haben sich alle gut integriert. Trotzdem warnt er davor, Rivalen wie den TSV Norf und die DJK Novesia II zu vergessen.

Auch in der Gruppe zwei der Kreisliga B sind die Rollen zum Wiederbeginn des Spielbetriebs relativ klar verteilt: Der SV Glehn steht mit einem Vorsprung von sechs Punkten ganz vorne, danach folgen Büttgen, Orken und die TJ Dormagen als Verfolgertrio. Abstiegsgefährdet sind besonders Holzheim II und Norf II, die beide mit erst sieben Punkten am Tabellenende stehen – zwölf Punkte hinter dem rettenden Ufer. Die Glehner präsentierten sich in der Hinrunde am konstantesten. Die Mannschaft von Trainer Ralf Koschut hat seit dem vierten Spieltag nicht mehr verloren und insgesamt 44 Punkte gesammelt. Der Kader ist komplett zusammengeblieben, es gab in der Winterpause weder Zu- noch Abgänge. Der Tabellenführer hat lediglich zwei Testspiele bestritten, konnte aber gegen TSV Norf und A-Ligist DJK Novesia jeweils gewinnen. Der Start nach der Winterpause könnte direkt richtungweisend werden: Die Glehner müssen bei der TJ Dormagen antreten. Mit einem Sieg könnten die Dormagener ihren Rückstand auf vier Zähler verkürzen. Die zweitplatzierten Büttgener lauern auf Fehler von Glehn, seit den zwei Auftaktniederlagen hat der VfR nur noch gegen den Spitzenreiter selber verloren und sich bis auf sechs Punkte heran geschoben. Mit Tim Königshofen aus der abgemeldeten Bezirksligamannschaft der SG Kaarst haben die Büttgener einen neuen Mann an Bord. Die Testspiele gewann die Mannschaft von Moulay Rhoulimi alle, auch das Nachholspiel gegen Gustorf/Gindorf entschieden die Büttgener mit 2:1 für sich – das spricht alles für einen guten Start aus der Winterpause am Sonntag in Wevelinghoven. Der dritte Verfolger der Glehner sind die Orkener, die mit einem Auswärtsspiel in Elfgen (Platz fünf) jedoch auch direkt eine schwere Aufgabe zu Beginn haben.