Außergewöhnliche Sportarten : Balancierend übers Wasser gleiten

Auf dem Sandhofsee in Neuss bietet der Verein Pulchra Amphora Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene im Stand Up Paddling (SUP) an. Foto: Ulrich Ziegler

Neuss Stehpaddeln findet auf immer mehr Gewässern in Deutschland eine Heimat – auch auf dem Sandhofsee in Neuss. Die Sportart geht ursprünglich auf polynesische Fischer zurück.

Die Sportart geht ursprünglich auf polynesische Fischer zurück, die beim Paddeln in ihren Kanus standen und wurde später eine komfortable Fortbewegungsart für Surflehrer, die so einen besseren Blick auf ihre Schüler haben und sie schneller erreichen können. Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts entwickelte sich Stand Up Paddling, für das es weder Wellen noch Wind bedarf, zu einer eigenen Wassersportart – sowohl im Freizeit- als auch im Wettkampfbereich. Am Wassersportzentrum am Sandhofsee können Interessierte sich die Ausrüstung ausleihen und einen Schnupperkurs buchen. Und dann geht es nach einer kurzen Theorie-Einführung auch direkt aufs Wasser. „Zuhören ist hilfreich, aber eigentlich muss man das selber testen, um ein Gefühl für Board und Paddel zu bekommen“, so Ziegler. Gepaddelt wird auf speziellen Stand-Up-Paddle-Boards, die in Länge und Volumen stark variieren können – damit sie besser zu lagern sind, gibt es sie auch als aufblasbare Variante. Das Paddel sollte etwa eine Blattlänge größer sein als der Paddler selber. Auch zu beachten ist, wo man sich auf dem Board positioniert, wofür die Finnen auf der Unterseite gut sind – es gibt Bretter mit ein, zwei oder drei Finnen –, wie man es trägt und hinlegt und wie man sowohl vom Land als auch aus dem Wasser am besten aufsteigt.