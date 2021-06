Athletinnen aus Dormagen : Für Olympiatickets in Position bringen

Sarah Voss aus Dormagen während ihrer Bodenübung im Mehrkampf bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Rhein-Kreis Die Dormagenerinnen Sarah Voss und Tanja Spill haben noch gute Chancen, in Tokio dabei zu sein. Bei der Turn-DM in Dortmund ist Voss schon den nächsten wichtigen Schritt gegangen, Läuferin Spill will in Braunschweig nachziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Dass die Dormagenerin Sarah Voss eine heiße Kandidatin für die Teilnahme an den Olympischen Spielen von Tokio ist, war spätestens nach ihrem dreifachen DM-Triumph (Mehrkampf, Sprung, Schwebebalken) bei der Turn-DM 2019 in Berlin klar. Bei Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen sah es nach einer schweren Fußverletzung inklusive OP zunächst gar nicht gut aus, doch nachdem Olympia 2020 wegen Corona verschoben worden war, startete die 800-Meter-Spezialistin mächtig durch. Beide Topsportlerinnen aus dem Rhein-Kreis Neuss wollen sich bei den aktuellen nationalen Titelkämpfen in ihren Sportarten für die begehrten Olympiatickets in Position bringen.

Der 21-jährigen Sarah Voss ist das zum DM-Auftakt am Donnerstag in der Dortmunder Westfalenhalle schon exzellent gelungen. Im für Tokio so wichtigen Mehrkampf konnte sie zwar ihren Titel nicht verteidigen, doch hinter Elisabeth Seitz (Stuttgart) mit 53,500 Punkten und Pauline Schäfer (Chemnitz) mit 53,400 Punkten holte sie mit 53,000 Punkten die Bronzemedaille; noch vor Kim Bui (Stuttgart) mit 52,850 Punkten. Dass es für Voss nicht noch weiter nach vorne ging, lag auch daran, dass es für sie am Schwebebalken, neben dem Sprung ihr Spezialgerät, nicht so gut lief. Dort reichte es nur zu Platz fünf. Dafür war die Dormagenerin am Sprung als Erste gewohnt stark in den Wettkampf gestartet. Die Ränge drei am Stuffenbarren und vier am Boden ergaben in der Summe dann eben Bronze. Und weil das deutsche Frauenteam für Tokio aus vier Athletinnen besteht, hat sich Voss schon mal eine gute Ausgangsposition verschafft. Bundestrainerin Ulla Koch nominierte sie und zehn weitere Turnerinnen für die zweite und entscheidende Oualifikation am nächsten Samstag in München. Am Samstag und Sonntag kann Voss in den Gerätefinals ihre gute Form bestätigen.

Info Das steht Dortmund und Braunschweig noch an Turnen Westfalenhalle in Dortmund Samstag ab 11.30 Uhr Gerätefinals der Frauen Sprung und Stufenbarren; Sonntag ab 11.30 Uhr Gerätefinals der Frauen Schwebebalken und Boden Leichtathtletik Im Eintracht-Stadion in Braunschweig Samstag 12.55 Uhr Vorlauf über 800 Meter der Frauen, Sonntag 15.05 Uhr Endlauf über 800 Meter der Frauen