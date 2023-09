Leichtathletik Athletin vom TK Grevenbroich zeigt ihr Kämpferherz

Eine ziemlich große Enttäuschung, schließlich hatte er im vergangenen Jahr noch Bronze geholt und war im Winter in der Halle sogar Deutscher Meister geworden. In Hannover war er nach den ersten vier Disziplinen mit 3916 Punkten gut unterwegs, musste den 400-Meter-Lauf dann aber abbrechen. Denn Wettkampf beenden konnte dagegen Markus Bresser vom Korschenbroicher LC, der mit 6319 Punkten auf dem zehnten Platz landete. Damit kam er nicht ganz an seine starke Vorstellung aus dem Vorjahr heran, als er mit 6472 Punkten Siebter geworden war. Ebenfalls in Hannover am Start war sein Vereinskamerad Lasse Rick, der in der Altersklasse U23 mit 6244 Punkten auf dem neunten Rang landete.