Kanuslalom in Markkleeberg Athlet des WSC Bayer Dormagen löst Ticket für U23-WM

Bereits am Wochenende zuvor hatte sich Konrad in Augsburg gute Voraussetzungen verschafft, doch der Start in Markkleeberg verlief holprig. Im ersten Rennen fuhr er Tor 14 falsch an, kassierte 50 Strafsekunden, verpasste das Finale, landete letztlich auf Platz 19 und auch in der Gesamtwertung klar hinter seinen Konkurrenten. Doch bei einem Streichergebnis gab es noch Chancen, die der Dormagener am zweiten Tag nutzte. Mit einer starken Vorstellung setzte er sich auf Platz zwei noch vor die Topfahrer Stefan Hengst und Noah Hegge, der sich letztendlich das Olympia-Ticket holte. Im Finale lief es dann nicht mehr ganz so rund und er wurde Achter. Dennoch hatte Konrad mit seiner dritten Finalteilnahme den Einzug ins U23-Team bereits geschafft. „Ich bin sehr happy und freue mich auf die internationalen Wettkämpfe“, sagte der Dormagener. Bestätigt wurde mit Konrads Erfolg auch die Leistung von Stützpunkttrainer David Krajnik, der ihn seit Jahren bei den Wettkämpfen und im Training auf Rhein, Erft und im Kraftraum im Bootshaus des WSC in Zons betreut.