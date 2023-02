Leichtathletik Neusser läuft Marathon in exotischer Kulisse

Für die Ausdauersportler der TG Neuss ist keine Anreise zu weit. Bei den Topevents in weiten Teilen unseres Planeten waren in den vergangenen Jahren immer mal wieder Starter aus der Quirinusstadt mit von der Partie. In die Reihe mit klangvollen Namen wie New York, Paris oder London Marathon passt zwar Marrakesch auf den ersten Blick nicht, aber auch in der marokkanischen Metropole, einst sogar die Hauptstadt des marokkanischen Reiches im Westen des Landes, gibt es schon seit 1987 eine Laufveranstaltung über 42,195 Kilometer (1998, 2000 und 2001 fiel sie aus). Mit einer Teilnehmerzahl aus den vergangenen Jahren von rund 8000 Aktiven ist der Marrakesch Marathon zwar weit entfernt von den Menschenmassen der Großevents, doch dafür bietet die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von König Mohammed VI. den besonderen Charme, in einer Kulisse von Tausendundeiner Nacht unterwegs zu sein. Sehenswürdigkeiten mit den Highlights wie „Koutoubia-Turm“ und dem berühmten Marktplatz „Djema el Fna“ bieten nicht nur eine außergewöhnliche Kulisse für Tausende Touristen, sondern säumen auch eine wunderschöne, flache Rennstrecke für die Marathonis auf ihrem Weg durch die Innenstadt.