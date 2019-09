Leichtathletik : Ein Titel als Abschiedsgeschenk

(-vk) Mit den Deutschen Meisterschaften im Berglauf in Breitungen an der Werra verabschiedete sich Uwe Sander von seiner fast 40 Jahre währenden, höchst erfolgreichen Tätigkeit als Leichtathletik-Trainer.

Zum Abschied schenkten ihm seine Schützlinge vom ASC Rosellen noch einmal einen Titel, denn auf der anspruchsvollen, 13,2 Kilometer langen Strecke mit 800 Metern Höhenunterschied, die sich aus Bergauf- und Bergabpassagen zusammensetzten, überraschte das Männerteam des sonst eher im weiblichen Bereich glänzenden Ausdauersportclubs mit dem Sieg in der Mannschaftswertung der Altersklassen M 40/45. Angeführt wurde das Trio von Götz Kreisel, der in 1:05:44 Stunden Platz zwei in der M 45 belegte. Sebastian Minke (1:09:44) und Jörg Hansen (1:16:46) steuerten Platz vier in der M 40 sowie Rang sieben in der M 45 bei. Bei den Frauen liefen Tina Püthe (4. der W 40 in 1:27:24), Nina Wimmer (6. der W 40 in 1:29:01) und Angela Minke (7. der W 40 in 1:32:01) auf den Bronzerang in der Altersklasse W 40/45. Auch Ute Jenke, die nach langer Verletzungspause erstmals wieder an den Start ging, war mit ihrem vierten Platz in der W 55 sehr zufrieden.