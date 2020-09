Tischtennis : Hartes Programm am Wochenende für DJK-Spielerin

Zwei Meisterschaftsspiele für Lisa Scherring am Wochenende. Foto: Berns, Lothar (lber)

Kaarst Lisa Scherring spielt zunächst am Samstag in der 3. Liga für die DJK Holzbüttgen II daheim gegen Hannover 96, tags darauf reist die mit der dritten Mannschaft in der Regionalliga nach Ost-Hessen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Das wird ein belastungsreiches Wochenende für Holzbüttgens Tischtennis-Spielerin Lisa Scherring. Am Samstag (14 Uhr) steht in der heimischen Halle am Bruchweg zunächst mit der Erstvertretung das Auftaktspiel in der 3. Bundesliga gegen Hannover 96 an. Großartig auspacken braucht sie ihre Sporttasche danach allerdings nicht. Denn schon am nächsten Tag reist sie mit der Holzbüttgener Zweitvertretung nach Hessen. Da steht dann um 13.00 Uhr (TTC-Halle, Schwedenring, Bad Soden-Salmünster) am Sonntag die Partie beim Aufsteiger TTC Salmünster auf dem Programm.