Hallenhockey Annika Sprink verteidigt mit dem DHC Deutschen Meistertitel

Das hat mittlerweile Tradition. Wenn die Hockey-Damen des Düsseldorfer HC zu Meisterehren kommen, ist Neuss stets mit dabei. So auch beim am Wochenende in Frankfurt/Main ausgetragenen Final-Four-Turnier um den DM-Titel in der Halle. Annika Sprink, die ihre sportliche Karriere im Alter von fünf Jahren beim HTC SW Neuss gestartet hatte, war sogar ganz entscheidend am 4:1-Sieg (Halbzeit 1:1) des Vorjahressiegers im Finale über den Dauerrivalen Club an der Alster beteiligt.