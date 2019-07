Fechten : Fecht-WM: Anna Limbach vergibt klare Führung

Enttäuscht nach dem WM-Aus: Anna Limbach. Foto: Zaunbrecher

Dormagen Cecilia Berder wurde am Ende Sechste, dabei stand sie gegen Anna Limbach schon vor dem Aus: Mit vier Treffern lag die Französin gegen die 29 Jahre alte Säbelfechterin des TSV Bayer Dormagen in der Runde der besten 32 schon zurück bei den Weltmeisterschaften in Budapest, glich dann zum 14:14 aus und setzte auch den letzten und entscheidenden Treffer zum Weiterkommen.

Für Limbach, die zuvor die Koreanerin Jisu Yoon mit 15:11 besiegt hatte, blieb so nur Rang 24.