36. Red Bull Dolomitenmann Anna Faber aus Dormagen schreibt ein Stück Geschichte

Der schmückt sich mit dem Prädikat „Härtester Teamwettkampf der Welt“ und galt seit seiner Premiere 1988 als „Men-only-Veranstaltung“, bestätigt Organisationschef Nikolaus Grissmann. Es habe schon „vereinzelt Anfragen und Teilnahmen von Frauen gegeben, aber nie so, dass ganze Teams zustande gekommen wären.“ Als Anna Faber von ihrer für die Premiere gebuchten Paddel-Kollegin Caroline Trompeter erfuhr, dass bei der 36. Auflage endlich auch (acht) reine Frauenteams am Start sein würden, bewarb sie sich kurz entschlossen beim Team „Kolland Topsport“, mit seit dem Wochenende sechs Siegen in Folge und insgesamt zehn Triumphen so etwas wie das Real Madrid im Fußball des Dolomitenmannes. Mit Erfolg, eine Spezialistin im wilden Wasser hatte Teamchef Harry Kolland noch zu seinem Glück gefehlt. Denn der Extremsport-Staffelbewerb in Osttirol erfordert Topleistungen in den Disziplinen Berglauf, Paragleiten, Kajak und Mountainbike.