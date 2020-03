Fechten : Anna Brauckmann erkämpft NRW-Titel

(-vk) Moderne Fünfkämpfer müssen auch gut mit dem Degen umgehen können. Dass sie diese Disziplin beherrscht, bewies Anna Brauckmann vom Neusser Schwimmverein am vergangenen Wochenende, als sich die 18-Jährige bei den Landesmeisterschaften im Degenfechten in Leverkusen den Titel in der Altersklasse U 20 sicherte.

Die Neusserin startete gut in den Wettbewerb und musste in ihrer Vorrundengruppe nur eine Niederlage hinnehmen. In der Direktausscheidung kämpfte sie sich mit vier Siegen bis ins Finale, wo sie auf die nach der Vorrunde an Position eins gesetzte Svenja Jütten traf. Gegen die favorisierte Lokalmatadorin vom TSV Bayer 04 Leverkusen hielt Anna Brauckmann gut mit und das Gefecht offen, so dass es nach drei mal drei Minuten 14:14 stand. Die Entscheidung über den Landesmeistertitel musste also in der Verlängerung fallen, in der die Neusserin den siegbringenden Treffer setzte.