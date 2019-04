Leichtathletik : Anmelden für den Volkslauf des FC Straberg

Straberg Am 18. Mai geht’s zum 39. Mal mitten durch den Mühlenbusch.

Am Samstag, den 18. Mai führt der internationale Volkslauf des FC Straberg in seiner 39. Auflage auf abwechslungsreichen Wald- und Wirtschaftswegen durch den idyllischen Mühlenbusch. Kinder (400 und 800 Meter) und Jugendliche (1500 Meter) laufen auf der Tartanbahn der Sportanlage am Mühlenbuschweg in Straberg. Beim Jedermannlauf (Start um 16 Uhr) sind 5000 Meter zu absolvieren, der Hauptlauf (17 Uhr) geht über zehn Kilometer.