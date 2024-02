Vollkontaktsport Anil Büyüktunca trainiert den MMA-Star Islam Dulatov

Damit ist Dulatov („Mein Trainer hat mich super auf diesen Kampf vorbereitet.“) auf Platz zwei in Deutschland vorgerückt, im Euro-Ranking belegt er den sechsten Rang. Der große Vorteil des YouTube- und Instagram-Stars mit riesiger Gefolgschaft sei, so Büyüktunca, seine gute Ausstrahlung auch außerhalb des Käfigs: „Er lässt sich prima vermarkten. Mit ihm kann man richtig Geld verdienen.“ Sich selbst hauptberuflich in der MMA-Szene zu tummeln, kommt für Büyüktunca indes nicht in Frage: „Das ist für mich nur ein Ausgleich.“