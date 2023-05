2. Hockey-Bundesliga Angriff auf Platz zwei gerät ins Stocken

Soll der Angriff auf Rang zwei nicht schon früh im Sande verlaufen, muss am Samstag nun dringend ein Heimsieg über Schwarz-Weiß Köln her. Die in dieser Spielzeit trotz einer 1:10-Pleite gegen Gladbach erstaunlich stabilen Domstädter eroberten am Wochenende mit einem 3:1-Erfolg im Stadtderby über den Marienburger SC den Platz hinter Spitzenreiter Gladbacher HTC. Das Hinspiel beim einstigen Angstgegner hatten die Neusser mit 4:3 gewonnen. Gefordert ist der HTC auch am Sonntag, geht es dann doch zum in argen Personalproblemen steckenden DSD Düsseldorf. Der letztlich unterlegene Konkurrent um den Klassenverbleib in der Hallen-Bundesliga West hatte sich im ersten Vergleich an der Jahnstraße schmerzlich deutlich mit 4:0 durchgesetzt – die bislang einzige Niederlage der Schwarz-Weißen in dieser Spielzeit.