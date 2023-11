Fußball-Landesliga Angreifer vom SC Kapellen träumt von der Oberliga

Seine bemerkenswerten Leistungen in seinen bisher 14 Ligaeinsätzen wären ohne eine gesunde Portion Selbstbewusstsein seiner Meinung nach nicht möglich. „Ich kenne und schätze meine Stärken und weiß, wie ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Wir haben sehr viele gute Spieler in unserem Kader, trotzdem bekommen wir keinen Druck vom Trainer oder dem Verein, aufsteigen zu müssen, so lässt es sich leichter spielen“, sagt er. Der junge Offensivmann hat noch lange nicht genug und will sich Stück für Stück weiterentwickeln. „Ich will so hoch spielen wie möglich. Ich setzte mir kleine Ziele und der nächste Schritt ist für mich jetzt natürlich der Aufstieg in die Oberliga. Dann würde ein Traum in Erfüllung gehen“, betont Ramm.